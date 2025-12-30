2026 haben die Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles wieder Großes geplant. Im Gespräch mit der Volksstimme verrät die Vorsitzende Brigitte Knopp mehr.

Vorstandsvorsitzende Brigitte Knopp (l.) und Sandra Pierau, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, freuen sich auf die anstehenden Konzerte.

Burg - Das ausverkaufte Filmmusik-Konzert in der Burger Stadthalle zusammen mit dem Gemischten Chor Gerwisch und dem Chor der Pestalozzi-Grundschule war für das Vokalensemble das Highlight 2025. Im Interview mit der Volksstimme verrät Vorstandsvorsitzende Brigitte Knopp die Pläne für 2026.

Welche neuen Projekte stehen für dieses Jahr an?

Das neue Projekt heißt. „ABBA reist nach Hollywood“, ist eine Fusion aus dem Abba-Projekt von 2024 und dem Filmmusik Konzert und wird am 20. September in der Stadthalle Burg und am 27. Juni im Rahmen des 52. Volkskünstlerischen Chorkonzertes im Kloster Jerichow zu erleben sein.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie an das neue Jahr denken?

Dazu gehören die Teilnahme am Rolandfest am 14. Juni und der Auftritt im Johanniter-Seniorenheim in Genthin-Wald im Dezember. Natürlich denke ich auch allgemein an die innovative Zusammenarbeit mit dem Pestalozzi-Grundschulchor von Antje Pape und die bereichernde Zusammenarbeit mit dem Gemischten Chor Gerwisch.

Wie viele Mitglieder zählt das Vokalensemble aktuell?

Es sind 47 aktive und 13 fördernde Mitglieder. Sie werden durch Konzerte, eine leidenschaftliche Chorleiterin Ivana Sieberling und aktive Öffentlichkeitsarbeit gewonnen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Vereins?

Erfolgreiche Nachwuchsgewinnung, musikbegeisterte Mitglieder, ausverkaufte Veranstaltungen und engagierte Sponsoren sowie unterstützende Presse. Zudem eine Musikalische Weiterentwicklung zu höherer Qualität mit modernen Stücken, die jüngere Generationen ansprechen.