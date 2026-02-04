Burg Süd Abgebaut: Noch ein Altkleidercontainer weniger
Kleidercontainer sind Mangelware. Die, die manchmal noch zu finden sind, quellen oft über. Einer dieser Schandflecken ist nun nicht nur geleert worden. Wo kann man noch seine Altkleider hinbringen?
04.02.2026, 06:15
Burg - Einst quoll er über - nun ist er verschwunden. Beim Rundgang der Volksstimme mit Burgs Bürgermeister Philipp Stark im Ortsteil Burg Süd war gleich eins Thema: der Kleidercontainer. Oder besser gesagt der nicht mehr vorhandene.