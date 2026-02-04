weather schneegriesel
Kleidercontainer sind Mangelware. Die, die manchmal noch zu finden sind, quellen oft über. Einer dieser Schandflecken ist nun nicht nur geleert worden. Wo kann man noch seine Altkleider hinbringen?

Von Arlette Krickau 04.02.2026, 06:15
Das war der Schandfleck in Burg Süd: Der überquellende Kleidercontainer.
Das war der Schandfleck in Burg Süd: Der überquellende Kleidercontainer. Foto: Saskia Fischer

Burg - Einst quoll er über - nun ist er verschwunden. Beim Rundgang der Volksstimme mit Burgs Bürgermeister Philipp Stark im Ortsteil Burg Süd war gleich eins Thema: der Kleidercontainer. Oder besser gesagt der nicht mehr vorhandene.