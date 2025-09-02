Die schönsten Plätze für die große Frage Abgespact! Heiratsantrag im Weltall ab 2026 möglich: Warum auch in Burg die Liebe manchmal in den Sternen steht

Es ist ein Moment, den Paare nie vergessen: der Heiratsantrag. Liebe, Euphorie und Vorfreude liegen in der Luft, wenn Heiratswillige zum ersten Mal „Ja“ sagen. Diesen Moment können Paare ab 2026 im Weltall erleben. Wir haben mit dem Agentur-Inhaber gesprochen und es geht um die Frage: Ist das Universum auch bei Heiratswilligen in Burg beliebt?