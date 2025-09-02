Mit einem bunten Parkfest, spannenden Quizfragen und stimmungsvoller Musik hat Minsleben sein 1.025-jähriges Jubiläum gefeiert. Doch das Festjahr ist noch nicht vorbei – ein weiterer Höhepunkt steht noch bevor.

Romantisches Ambiente zum Parkfest in Minsleben: Wie das Jubiläumsjahr des Harzdorfes weitergeht

So stimmungsvoll leuchtete Minslebens Gutspark beim großen Fest zum 1.025-jährigen Bestehen des Wernigeröder Ortsteils.

Minsleben. - „Wie hoch ist der Kirchturm?“ „Wie viele Fenster hat das Gutshaus?“ „Wann wurde Minsleben das erste Mal urkundlich erwähnt?“ Zumindest die Antwort auf letztere Frage sollte den Teilnehmern des großen Quiz beim Parkfest des Wernigeröder Ortsteils leichtgefallen sein. Immerhin feierte das Dorf damit sein 1.025-jähriges Bestehen.