Siegbert Rehbein geht nach 45 Jahren als ehrenamtlicher Übungsleiter und Kassierer beim VfB Klötze in den Ruhestand. Zu den Heimspielen will er weiter als Zuschauer dabei sein.

Ein Leben lang für Grün-Weiß im Einsatz

Klötze. - Siegbert Rehbein ist mit Leib und Seele Mitglied beim VfB Klötze. Doch nicht nur ein zahlendes. Der heute 79-Jährige war 45 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei den Grün-Weißen und auch beim Kreissportbund ehrenamtlich aktiv. Doch nun, nach so vielen Jahren, verabschiedet sich der gebürtige Neubrandenburger in den Ruhestand. Sein Verein hat ihn mit einer Zeichnung, auf der groß sein Name steht, kürzlich gebührend verabschiedet. „Das Bild wird einen besonderen Platz in meinem Traditionszimmer finden“, erzählt der engagierte Sportler.