Gute Nachrichten für 85 Magdeburger Mietparteien. Die wegen Zahlungsrückständen des Vermieters angedrohte Sperre der Wärmeversorgung wird es nicht geben.

Magdeburg. - Mietern in Magdeburg drohte zum Beginn der Woche die Sperrung der Wärmeversorgung ihres Wohnblocks. Weil der Vermieter bei den Städtischen Werken Magdeburg Zahlungsrückstände gehabt habe, hatten die SWM mit der Sperre zum 1. September gedroht. Dies hätte für rund 85 Mietparteien in der Förderstedter Straße 86-100 bedeutet, dass die Heizungen kalt geblieben wären und es auch kein warmes Wasser gegeben hätte.

Zum Stichtag der angedrohten Sperre hatten die SWM auf Nachfrage erklärt, dass es mittlerweile mit dem Vermieter einen Austausch gebe und die Sperre zunächst am Montag nicht vollzogen werde. Am Dienstag kam nun die Entwarnung. Eine SWM-Sprecherin erklärte, dass alle außenstehenden Beträge beglichen seien und somit eine Sperrung der Wärmeversorgung vom Tisch sei.