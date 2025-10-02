Detlef Tamler liebt den Zirkus. So sehr, dass er auch ehrenamtlich beim Aufbau mithilft. Doch das ist noch längst nicht alles, was den Burger mit dem Zirkus verbindet.

Eine Leidenschaft für die Magie im Zirkus: Warum ein pensionierter Schulleiter seine Freizeit liebend gern in der Manege verbringt

Detlef Tamler hat auch in diesem Jahr ehrenamtlich beim Aufbau des Circus Aramannt mitgeholfen.

Burg. - Der Circus Aramannt gastiert in der Stadt. Unterstützung bei den Vorbereitungen hat er nicht nur von seinem Dutzend Mitarbeitern bekommen, sondern auch von Detlef Tamler. Der Burger ist ein immenser Zirkusfreund. Da ist es für ihn selbstverständlich, beim Aufbau zu helfen oder Flugblätter zu verteilen - ehrenamtlich, versteht sich. Doch seine Zirkusleidenschaft lebt er auch noch anders aus.