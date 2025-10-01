Beim Aktionstag „Schichtwechsel“ sollen Vorurteile gegenüber behinderten Menschen abgebaut werden. Dafür wechselt Vanessa Böhlmann einen Tag lang von ihrem Arbeitsplatz bei Lebenshilfe Ostfalen zum Edeka am Gänseanger in Haldensleben.

Inklusion zwischen Kasse und Konserven: Beschäftigte der Lebenshilfe arbeitet im Edeka-Markt mit

Vanessa Böhlmann hilft einen Tag lang im Edeka-Markt aus.

Haldensleben - Waren einsortieren, Regale auffüllen, leere Kartons wegschmeißen – für Vanessa Böhlmann ist es ein etwas anderer Arbeitstag. Als Beschäftigte der Lebenshilfe Ostfalen arbeitet sie normalerweise in der Garten- und Landschaftspflege. Zum bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ legt sie das Gartenwerkzeug aber beiseite und arbeitet einen Tag lang im Edeka Markt am Gänseanger mit.