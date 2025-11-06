Nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch Achtung Bahn-Pendler: Schienenersatzverkehr auf der Strecke Magdeburg -Berlin soll eher enden

Die Strecke Magdeburg - Berlin ist ein Jahr dicht war die erste Aussage nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch. Kürzlich hieß es, dass der Schienenersatzverkehr am 28. November enden soll - doch nun gibt es Aussichten, dass es noch eher passiert. Für alle Pendler eine gute Nachricht.