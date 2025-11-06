Nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch Achtung Bahn-Pendler: Schienenersatzverkehr auf der Strecke Magdeburg -Berlin soll eher enden
Die Strecke Magdeburg - Berlin ist ein Jahr dicht war die erste Aussage nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch. Kürzlich hieß es, dass der Schienenersatzverkehr am 28. November enden soll - doch nun gibt es Aussichten, dass es noch eher passiert. Für alle Pendler eine gute Nachricht.
06.11.2025, 06:15
Möser - Der Schienenersatzverkehr zwischen Möser und Biederitz nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch soll noch früher aufgehoben werden, als die Bahn bislang mitteilte. Das ist das Ergebnis eines Treffens zwischen Mitarbeitern der Bahn, der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) und dem Bürgermeister Marko Simon und Ortsbürgermeister Denny Hitzeroth (beide SPD) zu Wochenbeginn.