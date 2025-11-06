weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch: Achtung Bahn-Pendler: Schienenersatzverkehr auf der Strecke Magdeburg -Berlin soll eher enden

Nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch Achtung Bahn-Pendler: Schienenersatzverkehr auf der Strecke Magdeburg -Berlin soll eher enden

Die Strecke Magdeburg - Berlin ist ein Jahr dicht war die erste Aussage nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch. Kürzlich hieß es, dass der Schienenersatzverkehr am 28. November enden soll - doch nun gibt es Aussichten, dass es noch eher passiert. Für alle Pendler eine gute Nachricht.

Von Thomas Höfs 06.11.2025, 06:15
Der Schienenersatzverkehr sorgt für Ärger in Möser. Nun reagieren die Bahnunternehmen und stellen Personal und Toiletten zur Verfügung.
Der Schienenersatzverkehr sorgt für Ärger in Möser. Nun reagieren die Bahnunternehmen und stellen Personal und Toiletten zur Verfügung. Fotos: Thomas Höfs

Möser - Der Schienenersatzverkehr zwischen Möser und Biederitz nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch soll noch früher aufgehoben werden, als die Bahn bislang mitteilte. Das ist das Ergebnis eines Treffens zwischen Mitarbeitern der Bahn, der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) und dem Bürgermeister Marko Simon und Ortsbürgermeister Denny Hitzeroth (beide SPD) zu Wochenbeginn.