Wer zwischen Magdeburg und Burg mit der Bahn unterwegs ist, muss sich auf Verspätungen einrichten: Güter und Personenzüge können nur langsam rollen. Das betrifft unter anderem die Regionalbahn 40 und den Regionalexpress 1.

Achtung Bahnfahrer: Erhebliche Verspätungen zwischen Magdeburg und Burg - Züge können nur schleichen

Die Regionalbahn 40 erreicht den Bahnhof in Burg mit erheblicher Verspätung. Grund ist ein Problem auf der Strecke zwischen Burg und Magdeburg.

Magdeburg/Burg - Wer mit der Regionalbahn 40 oder dem Regionalexpress 1 zwischen Magdeburg und Burg fahren möchte, sollte Zeit mitbringen. Auf der Strecke kommt es zu teilweise erheblichen Verspätungen. Der Grund liegt in Gerwisch.

„Der Andrang auf die Metropole Biederitz ist gerade so groß, dass sich die Ankunft etwas verzögert“, meldet sich ein Mitarbeiter in der RB40 am Morgen zu Wort. Da ist der Zug, der zwischen Braunschweig und Burg pendelt und viele Fahrgäste zur Schule oder Arbeit bringt, bereits im Schneckentempo unterwegs.

Technisches Problem: Verspätungen bei der Bahn zwischen Magdeburg und Burg

Und das soll sich auch nicht ändern. Denn es gibt ein Problem auf der Strecke im Bahnnetz im Jerichower Land. In Gerwisch liegt eine Signalstörung vor, wie es in einer Durchsage in der Bahn heißt.

Wegen einer technischen Störung bei der Bahn kommt es auf der Strecke zwischen Magdeburg und Burg zu Verspätungen. Foto: Marco Papritz

Das bedeutet, dass sowohl Güter- als auch Personenzüge nur mit gedrosselter Geschwindigkeit rollen können. Die Folge sind Verspätungen.