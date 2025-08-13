Am Sternsee in Magdeburg-Olvenstedt ist heute nicht mehr viel los. Drumherum wurde viel gebaut. Ein Hobbychronist erzählt, wie es dort früher war und hat Fotos herausgesucht. Erkennen Sie sich?

Baden im Sternsee in Magdeburg: Erkennen Sie sich auf den Fotos?

Der Sternsee in Magdeburg-Olvenstedt war früher ein beliebter Anlaufpunkt zum Baden.

Magdeburg. - Heute ist der Sternsee in Neu-Olvenstedt kein attraktiver Ort mehr, um zu baden. Das war in den 1950er und -60er Jahren anders, wie Werner Hasenkrug aus Alt-Olvenstedt berichtet. Er ist selbsternannter Stadtteilchronist und hat Fotos von der ehemaligen Badeanstalt gefunden.