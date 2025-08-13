weather heiter
Am Sternsee in Magdeburg-Olvenstedt ist heute nicht mehr viel los. Drumherum wurde viel gebaut. Ein Hobbychronist erzählt, wie es dort früher war und hat Fotos herausgesucht. Erkennen Sie sich?

Von Lena Bellon 13.08.2025, 19:00
Der Sternsee in Magdeburg-Olvenstedt war früher ein beliebter Anlaufpunkt zum Baden.
Der Sternsee in Magdeburg-Olvenstedt war früher ein beliebter Anlaufpunkt zum Baden. Foto: Archiv Werner Hasenkrug

Magdeburg. - Heute ist der Sternsee in Neu-Olvenstedt kein attraktiver Ort mehr, um zu baden. Das war in den 1950er und -60er Jahren anders, wie Werner Hasenkrug aus Alt-Olvenstedt berichtet. Er ist selbsternannter Stadtteilchronist und hat Fotos von der ehemaligen Badeanstalt gefunden.