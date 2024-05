Nach der Cannabis-Freigabe: Haben Eltern Angst um ihre Kinder, wie ist die medizinische Betrachtungsweise und was ist mit der Suchtgefahr?

Der Konsum von Cannabis ist jetzt in Deutschland erlaubt - wird das Folgen im Jerichower Land haben?

Burg - Noch ist die Cannabis-Freigabe recht frisch, beim Landkreis hat sich noch niemand für die Gründung eines Clubs interessiert, in dessen Rahmen die Pflanze angebaut und an Mitglieder abgegeben werden könnte. Doch erste Reaktionen gibt es bereits, die Bahn hat beispielsweise auf dem Burger Bahnhof Verbotsschilder angebracht. Doch wie sieht die Medizin das Rauschmittel, was erwartet die Suchtberatung und befürchten Eltern kiffende Kinder?