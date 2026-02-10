Entlang der Ehle werden derzeit Bäume gefällt und zurückgeschnitten. Insgesamt sind 53 Fällungen geplant. Ziel ist es, Wege sicherer zu machen. Wird es Ersatzpflanzungen geben?

Der Hexengang in Gommern wird gern als Spazierweg benutzt. Auch hier werden Bäume entfernt, um die Sicherheit der Fußgänger zu gewährleisten.

Gommern/Dannigkow/Vehlitz. - Die Erinnerungen an die großflächigen Baumfällungen Ende 2025 auf dem Osterberg in Gommern sind noch frisch, und schon wieder werden Sägen an Bäume angesetzt. Diesmal entlang der Ehle. Viele Anwohner schauen deshalb besonders genau hin und fragen sich: Muss das wirklich schon wieder sein? Ein Blick auf die Hintergründe zeigt, was hinter den aktuellen Arbeiten steckt.