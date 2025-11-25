Wie ist es um die Sicherheit bestellt, können die Weihnachtsmärkte in Burg und Umgebung stattfinden? Anders als in Magdeburg haben Polizei, Ordnungsamt und Stadtverwaltung alles geklärt. Die Auflagen in Sachen Sicherheit sind hoch.

Anschlag in Magdeburg: Polizei, Ordnungsamt und Stadt klären Fragen - hoher Aufwand für Sicherheit

Die Absperrungen rund um den Weihnachtsmarkt in Magdeburg sind nicht zu übernehmen. Auch in Burg wie etwa in Niegripp gehören Barrieren wie Betonklötze zum Sicherheitskonzept.

Burg - Wie geht es nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit den Märkten in Burg und Umgebung weiter? Veranstalter fürchten hohe Auflagen für die Sicherheit, die nicht zu stemmen sind. Die Entscheidungen stehen.