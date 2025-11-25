Weihnachtsmarkt in Burg Anschlag in Magdeburg: Polizei, Ordnungsamt und Stadt klären Fragen - hoher Aufwand für Sicherheit
Wie ist es um die Sicherheit bestellt, können die Weihnachtsmärkte in Burg und Umgebung stattfinden? Anders als in Magdeburg haben Polizei, Ordnungsamt und Stadtverwaltung alles geklärt. Die Auflagen in Sachen Sicherheit sind hoch.
25.11.2025, 18:01
Burg - Wie geht es nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit den Märkten in Burg und Umgebung weiter? Veranstalter fürchten hohe Auflagen für die Sicherheit, die nicht zu stemmen sind. Die Entscheidungen stehen.