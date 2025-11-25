Gastronomie in der Börde Alles handgemacht: Gastronom aus Klein Wanzleben ist mit seinem neuen Konzept erfolgreich

Mit der Coronazeit hat das „Casino“ in Klein Wanzleben seine Pforten für den alltäglichen Gäste-Verkehr geschlossen. Dennoch geht es weiter unter neuen Voraussetzungen. Wie läuft das eigentlich?