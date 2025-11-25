Gastronomie in der Börde Alles handgemacht: Gastronom aus Klein Wanzleben ist mit seinem neuen Konzept erfolgreich
Mit der Coronazeit hat das „Casino“ in Klein Wanzleben seine Pforten für den alltäglichen Gäste-Verkehr geschlossen. Dennoch geht es weiter unter neuen Voraussetzungen. Wie läuft das eigentlich?
25.11.2025, 18:02
Klein Wanzleben - Christian Trieger ist mit dem Ergebnis recht zufrieden. Die Geschäfte laufen, denn er hat Grundlagen geschaffen, die das Überleben der Gastronomie im Zuckerdorf gewährleisten.