weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. Gastronomie in der Börde: Alles handgemacht: Gastronom aus Klein Wanzleben ist mit seinem neuen Konzept erfolgreich

Gastronomie in der Börde Alles handgemacht: Gastronom aus Klein Wanzleben ist mit seinem neuen Konzept erfolgreich

Mit der Coronazeit hat das „Casino“ in Klein Wanzleben seine Pforten für den alltäglichen Gäste-Verkehr geschlossen. Dennoch geht es weiter unter neuen Voraussetzungen. Wie läuft das eigentlich?

Von Christian Besecke 25.11.2025, 18:02
Inhaber Christian Trieger wird von seinem Vater Hanno in der Küche unterstützt. Der Familienbetrieb hat auf Liefer- und Abholservice sowie Veranstaltungen umgestellt.
Inhaber Christian Trieger wird von seinem Vater Hanno in der Küche unterstützt. Der Familienbetrieb hat auf Liefer- und Abholservice sowie Veranstaltungen umgestellt. Foto: Sabrina Trieger

Klein Wanzleben - Christian Trieger ist mit dem Ergebnis recht zufrieden. Die Geschäfte laufen, denn er hat Grundlagen geschaffen, die das Überleben der Gastronomie im Zuckerdorf gewährleisten.