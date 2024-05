Lostau - Kaum aufgestellt, haben Unbekannte die Tafel am Elberadweg bei Lostau bereits zahlreich beschmiert. In der gesamten Einheitsgemeinde lässt die Gemeinde Möser dank einer umfangreichen Förderung Tafeln aufstellen, damit Menschen, die sich nicht so gut in den Orten auskennen, eine Orientierung erhalten. Bei Lostau steht die Stele am Elberadweg, der hier auf einen Weg nach Alt-Lostau trifft.

Gleich neben der Tafel gibt es zudem einen kleinen Rastplatz für Radfahrer und Fußgänger, der gern von den Bürgern genutzt wird. An der Kreuzung trifft der Bürger zudem auf eine Vielzahl von Hinweisen. Gleich neben der Tafel der Gemeinde gibt es eine Übersichtskarte für das Radeln nach Zahlen. Viel Geld investieren Kommune und Kreis in die Ausschilderung entlang des Elberadweges sowie im gesamten Kreis.

Schade ist dann, wenn Unbekannte die teuren Tafeln nutzen, um sie zu beschmieren. Die Reinigung ist aufwändig und kostet erneut Geld. Außerdem ist es nicht gerade ein Aushängeschild für die Gemeinde, wenn Radtouristen sich an der beschmierten Infotafel bei Lostau über die Gemeinde informieren wollen. Das hinterlässt einen schlechten Eindruck.