Die jahrelange Vorsitzende des Seniorenbeirats im Altmarkkreis Salzwedel musste ohne Dank und Anerkennung gehen. Das macht sprachlos.

Salzwedel - Ob in Vereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder in der Kommunalpolitik: Ehrenamtlich engagierte Mitbürger, vor allem wenn sie jahrelang leitende Positionen innehatten, erhalten in der Regel bei ihrem Ausscheiden aus dem Amt eine Danksagung und eine Würdigung ihrer Tätigkeit. Das ist auch richtig so, denn schließlich setzen sie ihre Freizeit, ihre Fähigkeiten und vielfach auch ihr privates Geld ein, um etwas für die Gemeinschaft zu tun. Dass diese Würdigung gleich zwei Vorsitzenden des Seniorenbeirats des Altmarkkreises versagt blieb, macht sprachlos.