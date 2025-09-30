weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizei stellt Aufnahmen scharf: Auf Täterjagd: Ab sofort überwachen an diesen Standpunkten Kameras die Schartauer Straße in Burg

Schlägereien, Landfriedensbruch und Sachbeschädigung - die Schartauer Straße in Burg ist zu einem Hotspot für Straftaten verkommen. Jetzt sind Kameras scharf gestellt worden. Wo genau und wie viel wird eigentlich aufgezeichnet?

Von Henning Paul 30.09.2025, 12:31
Die Überwachungskameras in der Burger Innenstadt sind auf Sendung gegangen. Landrat Steffen Burchhardt und Bürgermeister Philipp Stark nahmen die Geräte in Augenschein.
Die Überwachungskameras in der Burger Innenstadt sind auf Sendung gegangen. Landrat Steffen Burchhardt und Bürgermeister Philipp Stark nahmen die Geräte in Augenschein.

Burg - Die Schartauer Straße und der vorgelagerte Gummersbacher Platz werde ab sofort videoüberwacht. Grund dafür sei die steigende Anzahl teils schwerer Straftaten in diesen Bereichen, wie Revierleiter Thomas Kriebitzsch bei der Einweihung erklärt.