Urlaub bei Wernigerode (Harz) Schlafen wie ein Fürst: Villa Fichtenhof in Schierke wird nach Umbau als Hotel wiedereröffnet (mit Bildergalerie)
Wo einst ein Fürst residierte, entsteht ein neues Urlaubserlebnis bei Wernigerode. Die Villa Fichtenhof wird in Schierke (Harz) restauriert. Hotel, Ferienwohnungen, Saunen und ein denkmalgeschützter Park gehören zum Urlaubskonzept des neuen Besitzers.
Aktualisiert: 30.09.2025, 12:52
Schierke. - Dort schlafen, wo einst Fürst zu Stolberg-Wernigerode sein Haupt zur Nacht bettete. Das ist bald wieder in der Villa Fichtenhof im Harzort Schierke möglich. Das Gebäude wird gerade aufwendig saniert.