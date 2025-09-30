Polizei stellt Aufnahmen scharf Auf Täterjagd: Ab sofort überwachen Kameras an diesen Standorten die Schartauer Straße in Burg
Schlägereien, Landfriedensbruch und Sachbeschädigung - die Schartauer Straße in Burg ist zu einem Hotspot für Straftaten verkommen. Jetzt sind Kameras scharf gestellt worden. Wo genau und wie viel wird eigentlich aufgezeichnet?
Aktualisiert: 30.09.2025, 13:18
Burg - Die Schartauer Straße und der vorgelagerte Gummersbacher Platz werde ab sofort videoüberwacht. Grund dafür sei die steigende Anzahl teils schwerer Straftaten in diesen Bereichen, wie Revierleiter Thomas Kriebitzsch bei der Einweihung erklärt.