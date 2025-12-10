Der Stellwerksbrand bei Gerwisch sorgt weiterhin für Probleme zwischen Magdeburg und Burg. Nun wird auch noch der Magdeburger Hauptbahnhof gesperrt – mit drastischen Folgen.

Die Regionalbahn 40 kann derzeit wegen des Stellwerkbrandes in Gerwisch nicht von Magdeburg nach Burg fahren. Während der Sperrung des Hauptbahnhofs kann die RB40 die Landeshauptstadt aus Richtung Braunschweig nicht erreichen.

Burg/Gommern - Für zwei Tage stehen die Züge in Richtung Jerichower Land – die Regionalbahn 40 und der Regionalexpress 1, 13 und 14 - still. Der Hauptbahnhof in Magdeburg ist vom 11. bis 12. Dezember 2025 gesperrt. Busse werden bereitgestellt.

Mit dem Schienenersatzverkehr (SEV) kennen sich Bahnreisende im Jerichower Land notgedrungen aus. Der Stellwerksbrand in Gerwisch sorgt nach wie vor für Einschränkungen. In Kürze soll der SEV zwischen Biederitz und Burg eingestellt werden.

Busse als einzige Verbindungsmöglichkeit während der Vollsperrung des Hauptbahnhofs Magdeburg

Vorher sind Busse die einzige Möglichkeit, wie Fahrgäste vom Magdeburger Hauptbahnhof starten oder diesen erreichen können.

Wegen einer Softwareumstellung für neue Anlagen im Stellwerk ist der Knotenpunkt von Donnerstag, 10 Uhr, bis Freitag, 4 Uhr, gesperrt. Darüber informiert die Deutsche Bahn. Der Zugverkehr müsse daher unterbrochen werden.

Betroffen sind alle Zugbetreiber. Entfallen werden daher die Verbindungen der Regionalbahn 40, die zwischen Braunschweig und Burg über Magdeburg pendelt. Und auch der Regionalexpress 1 (Magdeburg – Burg sowie 13 (Magdeburg – Biederitz).

Von der Vollsperrung des Magdeburger Hauptbahnhof ist auch der Regionalexpress 1 betroffen, der derzeit in Genthin, Güsen und Burg sowie in Möser einen Halt einlegt. Foto: Marco Papritz

Fahrgäste haben die Möglichkeit, mit Bussen vom ZOB in Magdeburg ihre Reise anzutreten. Die sind an den Bussteigen 6 und 7 zu finden, so ein Hinweis.