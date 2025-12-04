Auskunft, Ausweis oder amtliche Abschrift: Dienstleistungen der Stadt Möckern könnten deutlich teurer werden. Warum und wie viel teurer es wirklich werden soll.

Ausweise, Zeugnisse und Abschriften: Es wird teuer in Möckern

Das Rathaus in Möckern als Zentrum der städtischen Ratsverwaltung.

Möckern - Wer sich von der Stadtverwaltung Möckern die „Echtheit einer Urkunde zur Versendung im Ausland“ bestätigen lassen möchte, sollte sich sputen. Denn die Gebühr für diesen Verwaltungsakt könnte sich im kommenden Jahr nahezu verzehnfachen.