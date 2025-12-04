2026 wird der Flugplatz Magdeburg 90 Jahre alt. Zu diesem Anlass würde die Magdeburger Stadtratsfraktion CDU/FDP gerne den Flugpionier Hans Grade im offiziellen Namen des Flugplatzes integrieren. Jedoch spricht einiges gegen die Umbenennung.

Der Flugplatz Magdeburg wird 2026 schon 90 Jahre alt. Erhält er in diesem Jahr einen neuen Namen?

Magdeburg. - Der erste deutsche Motorflug fand auf dem Cracauer Anger in Magdeburg statt. Verantwortlich dafür war der Flugpionier Johannes Gustav Paul „Hans“ Grade, der von 1879 bis 1946 lebte. Daher gab es seitens der CDU/FDP-Stadtratsfraktion den Antrag, den Magdeburger Flugplatz nach ihm zu benennen.