An der Friedrich‑Ebert‑Straße wurde über einen zusätzlichen Fußgängerüberweg diskutiert. Eine Anfrage aus dem Stadtrat brachte das Thema auf den Tisch – nun liegt die Einschätzung der Verwaltung vor.

Stadt prüft Sicherheit an Schulweg in Magdeburg – Ergebnis fällt klar aus

Eine Querungshilfe an der Friedrich‑Ebert‑Straße in Magdeburg: aktuell ruhig, im Schulalltag jedoch ein wichtiger Übergang für viele Schülerinnen und Schüler.

Magdeburg. - Die Friedrich‑Ebert‑Straße verbindet Brückfeld und Cracau. Sie ist viel befahren – nicht nur wegen der Nähe zur Avnet‑Arena und zu Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch, weil täglich zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Sportsekundarschule und des Sportgymnasiums unterwegs sind. Nun stellt sich die Frage, ob die vorhandenen Querungsmöglichkeiten ihnen genug Sicherheit bieten.