Bahnhof: Darum ist Möser am Wochenende von der Bahn fast abgekoppelt

Auf eine bessere Anbindung von Möser an das Netz der Deutschen Bahn zielt der Wunsch von Bewohnern ab. Speziell verkehren Züge nur alle zwei Stunden.

Bild mit Symbolcharakter: An den Wochenenden ist der Bahnhof in Möser beinahe verwaist. Der Fahrplan der Bahn ist dann ausgedünnt.

Möser - Die Rechnung ist recht einfach. Das Zugfahren würde mehr genutzt werden, wenn es mehr Verbindungen gebe, die genutzt werden könnten. Speziell an Wochenenden etwa dauert es zwei Stunden, ehe Fahrgäste in einen der Züge Richtung Magdeburg oder Burg steigen können. Am Sonnabend etwa kann die Regionalbahn (RB) 40 nach Magdeburg um 9.11, 11.11, 13.11 ... Uhr über Gleis 2 der Bahnstation genutzt werden.