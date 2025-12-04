weather wolkig
Spannung, Action und Romantik zum Lesen Bald ist Weihnachten - Geschenktipps aus der Burger Buchhandlung

Die Buchmessen in Leipzig und Frankfurt/Main erfreuen sich nach wie vor hoher Besucherzahlen. Doch ist Lesen noch zeitgemäß und taugen Bücher als Weihnachtsgeschenk? Wie sieht es in der Burger Guericke-Buchhandlung aus?

Von Thomas Pusch 04.12.2025, 12:30
Die Burger Buchhändlerin Ivonne Rausch mit ihrem favorisierten Kinderbuch „Hubert“.
Die Burger Buchhändlerin Ivonne Rausch mit ihrem favorisierten Kinderbuch „Hubert“. Foto: Thomas Pusch

Burg - Ist Lesen aus der Mode gekommen oder spielen Bücher immer noch eine wichtige Rolle in der Freizeit und als Geschenkidee? Ivonne Rausch von der Universitätsbuchhandlung Otto von Guericke gibt einen Einblick und ganz persönliche Tipps für tolle Bücher, die unter den Weihnachtsbaum passen.