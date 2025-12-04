Der Magdeburger Messeplatz verwandelt sich derzeit in eine Zeltstadt. Der Weihnachtscircus Paul Busch gastiert hier zum 10. Mal.

Artist Jeffry Frank steht auf dem Dach des Zirkuszelts. Der Weihnachtscircus gastiert vom 19. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 auf dem Messe Max-Wille-Platz in Magdeburg.

Magdeburg. - vs

Zirkusspaß mit Jubiläum: Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt zum zehnten Mal auf den Messeplatz Max Wille zurück - und bringt wieder ein buntes Programm mit. Vom 19. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 verwandelt sich das Gelände am Kleinen Stadtmarsch erneut in eine festliche Zeltstadt.

Karten für die Jubiläumsshow gibt es unter anderem bei biberticket.

Das diesjährige Jubiläumsprogramm bietet Artistik und Shows für die ganze Familie. Der Circus Paul Busch setzt dabei auf die klassischen Elemente des Zirkus – Menschen, Tiere und artistische Einlagen. Internationale Künstlerinnen und Künstler sowie bekannte Namen der Branche gestalten die Show.