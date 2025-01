Die Band Rapthor aus dem Jerichower Land ist zwar noch jung, hat es aber schon bis nach Berlin geschafft. Auf der grünen Woche brachten sie Partystimmung in die Sachsen-Anhalt Halle.

Grüne Woche in Berlin

Berlin - Voller Erfolg für das Jerichower Land: Rapthor haben die Sachsen-Anhalt Bühne gerockt. Sie haben sogar ihre ehemalige Deutschlehrerin unter den Gästen entdeckt.

Der Auftritt war mit Hits gespickt, die vom Publikum mit Gesang und Applaus wurden. Los ging’s mit Keimzeits Kling Klang. Danach hatten die vier alle auf ihrer Seite. Dann ging’s über Pcahontas von Annenmaykantereit bis in die 80er mit dem Sperrbezirk von Spidy Murphy Gang. Die Partystimmung schwappte auch über die Halle hinaus.

Rapthor haben die Sachsen-Anhalt Bühne gerockt. Sie haben sogar ihre ehemalige Deutschlehrerin unter den Gästen entdeckt. Los ging’s mit Keimzeits Kling Klang. Danach hatten die vier alle auf ihrer Seite. Dann ging’s über Pcahontas von Annenmaykantereit bis in die 80er mit dem Sperrbezirk von Spidy Murphy Gang. Macht was draus! Es gibt auch Videos. Die Menge hat gegrölt , bei Pocahontas gab es „Sachsen-Anhalt“ Zwischenrufe! Und ich höre es immernoch bis hier draußen. melanie schwitzer

Generell war das Jerichower Land gut auf der grünen Woche vertreten. Imkerei Sperfeldt aus Burg, die Wildererhütte aus Kade und Stenger Waffeln aus Gerwisch präsentierten ihre regionalen Produkte. Hinzu gesellen sich die Brauserei Gommern und der Geflügelhof Gentz aus Parchen, die am Stand Produktproben anboten. Unterstützt wurden die fünf regionalen Anbieter von Vertretern der Städte Burg und Gommern, die jeweils an einem Messetag am Landkreis-Stand ausstellen.