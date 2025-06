Magdeburg. - Ein mächenhaftes Kindermusical ist der Höhepunkt beim diesjährigen Internationalen Sommerfest der Evangelischen Hoffnungsgemeinde Magdeburg. Das von Andreas Hantke geschriebene Stück „Aglaia“ wird von den Kinderchören der Biederitzer Kantorei und der Mechthild-Grundschule unter Leitung von Michael Scholl aufgeführt.

„Mit witzigen Texten erleben die Zuhörer, welche frohstimmende Wirkung die Musik hat“, wie es in einer Ankündigung heißt. Beginn ist am Sonntag, 22. Juni 2025, um 14 Uhr mit einem Gottesdienst unter Leitung von Pfarrer Christian Peisker in der Kirche am Krähenstieg 2.

Leidenschaftliches Flamenco-Konzert unter dem Zirkuszelt in Magdeburg

Danach warten im Pfarrgarten unterm Zirkuszelt Kaffee, Kuchen, Spiele für die Kinder und mehr. Um 17 Uhr gibt die Band Jiran ein Open-Air-Konzert mit leidenschaftlicher Flamenco-Arab-Musik. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Das Musikprogramm zum Sommerfest stehe in der Tradition der Kirchgemeinde, in der es seit Bestehen viele internationale Kontakte gibt, die sie prägen. „Damit wird die Vielfalt der menschlichen Musiktraditionen über kulturelle Grenzen hinweg aufgezeigt. Vielleicht ist das etwas, was wir jetzt nötiger denn je brauchen“, teilt die Gemeinde mit.