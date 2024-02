Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Nur langsam voran ging es am 12. Februar auf der Bundesstraße 1 in Richtung Magdeburg. Wegen Baumschnittarbeiten wurde dort der Verkehr einspurig an den Arbeiten vorbeigeleitet. Dazu war eine Baustellenampelregelung eingerichtet worden. Etwa an der Stelle hatte sich Ende Januar ein tödlicher Unfall ereignet.