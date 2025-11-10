Liveticker
Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
Infos zu Parkplätzen und Sperrung Baustelle am Krankenhaus von Helios: Wichtige Straße in Burg wird saniert
Mehr Löcher als Straße: Wer in Burg die August-Bebel-Straße nutzt und die Helios Klinik passiert, muss Angst um sein Auto haben. Der Zustand ist schlecht - Abhilfe naht.
10.11.2025, 11:33
Burg - Sie ist zwar nicht die Straße mit den meisten Schlaglöchern in Burg, mischt aber bestimmt in der Rangliste vorne mit. Aber nicht mehr lange: Die August-Bebel-Straße wird saniert.