Mehr Löcher als Straße: Wer in Burg die August-Bebel-Straße nutzt und die Helios Klinik passiert, muss Angst um sein Auto haben. Der Zustand ist schlecht - Abhilfe naht.

Von Marco Papritz 10.11.2025, 11:33
Ein Teilbereich der August-Bebel-Straße in Burg, der bis zur Helios Klinik reicht, wird in Kürze saniert.
Burg - Sie ist zwar nicht die Straße mit den meisten Schlaglöchern in Burg, mischt aber bestimmt in der Rangliste vorne mit. Aber nicht mehr lange: Die August-Bebel-Straße wird saniert.