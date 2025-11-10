weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Die schönsten Momente vom Kreiswirtschaftsball der Börde: Unternehmen des Jahres kommt aus der Hohen Börde

Liveticker
Liveticker mit Videos: Verlesung der Anklageschrift beendet - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
Liveticker mit Videos: Verlesung der Anklageschrift beendet - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos

Die schönsten Momente vom Kreiswirtschaftsball der Börde Unternehmen des Jahres kommt aus der Hohen Börde

Beim Kreiswirtschaftsball in Barleben amüsieren sich 360 Gäste und knüpfen Kontakte. Einen Preis erhält Steffen Gland aus Niederndodeleben.

Von Sebastian Pötzsch 10.11.2025, 13:00
Der Bürgermeister der Hohen Börde, Andreas Burger (links), überreicht Stefan Gland den Preis "Unternehmen des Jahres".
Der Bürgermeister der Hohen Börde, Andreas Burger (links), überreicht Stefan Gland den Preis "Unternehmen des Jahres". Foto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Große Ehrung für Steffen Gland aus Niederndodeleben: Seine Firma „24 Volt“ mit Sitz in Hohenwarsleben ist auf dem Kreiswirtschaftsball in Barleben zum „Unternehmen des Jahres“ gekürt worden. Der Gründer und Geschäftsführer erhielt den Preis aus den Händen von Andreas Burger, Bürgermeister der Hohen Börde.