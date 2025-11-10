Beim Kreiswirtschaftsball in Barleben amüsieren sich 360 Gäste und knüpfen Kontakte. Einen Preis erhält Steffen Gland aus Niederndodeleben.

Unternehmen des Jahres kommt aus der Hohen Börde

Der Bürgermeister der Hohen Börde, Andreas Burger (links), überreicht Stefan Gland den Preis "Unternehmen des Jahres".

Barleben - Große Ehrung für Steffen Gland aus Niederndodeleben: Seine Firma „24 Volt“ mit Sitz in Hohenwarsleben ist auf dem Kreiswirtschaftsball in Barleben zum „Unternehmen des Jahres“ gekürt worden. Der Gründer und Geschäftsführer erhielt den Preis aus den Händen von Andreas Burger, Bürgermeister der Hohen Börde.