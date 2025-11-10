Mit einem Umzug zum Neubau hat symbolisch ein neues Kapitel der Osterwiecker Feuerwehrgeschichte begonnen. Das neue Gerätehaus soll ähnlich lange im Dienst stehen wie dessen Vorgänger.

Osterwieck - "Solch ein Ereignis hat Seltenheitswert. Denn es ist den wenigsten Ortswehrleitern vergönnt, ein neues Feuerwehrgerätehaus einzuweihen“, stellte Amtsinhaber Marco Krenge zur Einweihungsfeier fest. In Osterwieck ist das letzte Ereignis dieser Art lange her.