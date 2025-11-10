Liveticker
Liveticker mit Videos: Verlesung der Anklageschrift beendet - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
Tour-Stopp in Burg Gregor Gysi über Familie und Antrieb: „Ich habe keinen zur Politik gedrängt.“
Die Stadthalle in Burg ist bis auf den letzten Platz ausverkauft, als Gregor Gysi „Auf eine Currywurst“ einlädt. Die Volksstimme sprach mit ihm über Familie, Enkel und was ihn antreibt.
Aktualisiert: 10.11.2025, 12:39
Burg - Herr Gysi, Ihr Programm heißt „Auf eine Currywurst“. – Ist das noch zeitgemäß? Könnte man nicht auch auf einen Salat oder ein Apfelkompott einladen?