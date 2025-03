Gibt es Sicherheitslücken an der B 184 in Gommern? Ein CDU-Politiker kritisiert die langsame Umsetzung von Maßnahmen mit deutlichen Worten.

Die Beleuchtung der Baustelle an der Polstrinen-Brücke auf der B 184 bei Menz sorgt für Unverständnis. Sie sei zu dunkel und zu spät zu sehen - es sei nur eine Frage der Zeit, bis es den nächsten Unfall geben wird.

Menz. - Nach dem schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw in der Brückenbaustelle auf der B 184 bei Menz am 4. Februar lässt die Kritik an den dortigen Sicherheitsmaßnahmen nicht nach.