Für drei Millionen Euro Bauarbeiten an Kanonenbahnbrücke haben begonnen: Was das für Autofahrer bedeutet
Die Bauarbeiten an der Alten Elbe sind angelaufen. Was sich jetzt für Autofahrer ändert – und was in den kommenden Monaten noch geplant ist.
Aktualisiert: 13.08.2025, 18:58
Magdeburg. - Die Bauarbeiten am Elbufer südlich der Kanonenbahnbrücke haben begonnen. Die historische Ufermauer an der Alten Elbe wird saniert – und das ist nun auch deutlich sichtbar: Bagger sind vor Ort, die Straße ist teilweise gesperrt, und der Baustellenbetrieb läuft an. Autofahrer müssen hier aufpassen.