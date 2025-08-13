Unbekannte dringen in der Nacht zum Dienstag, 12. August 2025, in den Imbisswagen im Wiesenpark ein. Nach einem ähnlichen Vorfall im Freibad-Kiosk vor wenigen Tagen hofft der Betreiber nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Oschersleben: Täter brechen in Imbisswagen ein - Betreiber setzt nun auf Belohnung für Hinweise

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag, 12. August, in den Imbisswagen von Danny Bruns (Mitte) eingebrochen.

Oschersleben - Gerade einmal zwei Monate sind vergangenen, seitdem im Wiesenpark der Imbisswagen von Danny Bruns steht. Seitdem ist die tägliche gastronomische Versorgung durch die „Landfleischerei & Partyservice Bruns“ in der Parkanlage gesichert. Den Besuchern vor Ort werden Getränke und Speisen angeboten. Die Auswahl reicht von Pommes und Nuggets über Burger und Schmorwurst bis hin zu Süßigkeiten und Eis.