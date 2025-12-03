Ob die Vollsperrung in Königsborn, der in Gerwisch oder in Biederitz - für das Jahr 2025 brauchte es starke Nerven. Doch nun kündigt sich bereits die nächste Baustelle an.

Biederitz - Mit der Sanierung der B 246 in Königsborn, der Vollsperrung in der Gerwischer Bahnhofsstraße sowie an der Brückenunterführung in Biederitz hat die Gemeinde etliche Baustellen hinter sich. Für das kommende Jahr kündigt sich bereits die nächste Baustelle an. Was darüber bereits bekannt ist.