Magdeburger können zu Wünsche-Erfüllern werden. Vor dem Bürgerhaus in Alt-Olvenstedt steht eine Weihnachtstanne, an der Wünsche hängen. Diese kommen vom Jugendclub Olvenstedt.

Magdeburg. - Zur Weihnachtszeit sollen sich ein paar Wünsche erfüllen. Das soll für den Jugendclub Olvenstedt im DRK-Bürgerhaus gelten. Vor dem Gebäude an der Poststraße steht nämlich jetzt ein Tannenbaum mit Wünschen.

Erstmals erleuchtet wurde er in der letzten Novemberwoche. Geschmückt wurde er vom Orga-Team der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Alt-Olvenstedt. Bunte Kugeln und Lichter hängen daran. Wer genau hinsieht, entdeckt kleine Zettel mit Wünschen. Magdeburgs DRK-Chefin und Sprecherin der GWA Alt-Olvenstedt, Britta Goehring, erklärt: „Das sind Wünsche vom Jugendclub. Alle würde sich sehr freuen, wenn welche davon in Erfüllung gehen.“ Auf den Zetteln stehen nicht etwa Wünsche wie eine neue Playstation, sondern Kleinigkeiten wie beispielsweise verschiedene Bastelutensilien.

Jugendclub-Leiterin Nelly Siewert mit Charlien, die gerne zum Malen in den Club kommt. Foto: Lena Bellon

Magdeburger können Wünsche erfüllen

Wer einen dieser Wünsche erfüllen möchte, kann den Zettel abnehmen, den Artikel kaufen und beim Jugendclub abgeben. Um weitere Wünsche zu finanzieren, hat der Jugendclub bei der Erleuchtung der Tanne, zu der über 50 Personen kamen, einen Kuchenbasar gemacht. Auch Glühwein wurde verkauft. Der Erlös ging an den Club.

Dieser wurde 2023 wiedereröffnet und wird inzwischen von der 23-jährigen Nelly Siewert geleitet. Geöffnet ist der Jugendclub im Bürgerhaus an der Poststraße montags bis freitags 14 bis 19 Uhr.