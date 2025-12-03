Ein Bühnenprogramm mit Musik und Unterhaltung, Spaß für die Kinder und Jugendlichen, eine breite kulinarische Auswahl und Besuch vom Weihnachtsmann: Bei der 27. Auflage des Weihnachtsmarktes in Ferchland wurde vieles geboten. Die Fotos zum Fest.

Festlicher Zauber an der Elbe: Wie Ferchland den Weihnachtsmarkt feiert

Zum ersten Advent sind zahlreiche Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Ferchland gewesen.

Ferchland. - Am ersten Advent ist es endlich wieder so weit gewesen: Der traditionelle Ferchländer Weihnachtsmarkt verwandelte den Kirchplatz in eine festliche Weihnachtswelt und sorgte bei seiner 27. Auflage für zahlreiche Besucher aus der Ortschaft und der Umgebung.

„Das bunte Bühnenprogramm sorgte mit wunderbarer Musik für weihnachtliche Stimmung. Das Genthiner Blasorchester verzauberte die Besucherinnen und Besucher mit klassischen Klängen, während Steffi Melodie mit ihrem Gesang einen ganz besonderen Zauber versprühte“, beschreibt Franziska Friedrich die festliche Stimmung in Ferchland.

Festliche Atmosphäre mit Musik und Verkaufsständen

DJ René habe zudem die Atmosphäre mit stimmungsvollen Hits aufgelockert. Das Ensemble Ice Cream live vom Jugendhaus Parey brachte hingegen mit ihrer Performance Abwechslung für alle Generationen.

Neben kulinarischen Angeboten lockten vor allem Verkaufsstände zum Stöbern und Einkaufen ein. Foto: Franziska Friedrich

Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. „Es gab allerlei leckere Speisen und Getränke, die keine Wünsche offenließen. Darüber hinaus luden zahlreiche Verkaufsstände zum Stöbern und Einkaufen ein“, erzählt Franziska Friedrich weiter.

Von wundervollem Schmuck über selbst gebastelte Deko bis hin zu Weihnachtskeksen, Kuscheltieren, Honig und vielem mehr, habe sich eine wunderbare Auswahl an Geschenken oder schönen Kleinigkeiten geboten, um sich selbst eine Freude zu machen.

Das Bühnenprogramm sorgte für eine festliche Stimmung. Ob nun das Genthiner Blasorchester... Foto: Franziska Friedrich

Während des Weihnachtsmarktes sind auch die Kinder voll auf ihre Kosten gekommen: „Ein liebevoll gestalteter Bastelstand ließ die Kinderaugen strahlen und sorgte für fröhliches Kreativsein. Eine Runde auf dem Karussell fahren oder auf den Ponys reiten waren besondere Highlights“, hebt Franziska Friedrich das bunte Programm hervor. Natürlich kam auch der Weihnachtsmann höchstpersönlich vorbei und beschenkte die kleinen Gäste mit ein paar Süßigkeiten.

Weihnachtsmarkt in Ferchland: Dank an Helfer

... oder Steffi Melodie und DJ René. Foto: Franziska Friedrich

Das Helfer- und Organisatoren-Team des Weihnachtsmarktes. Foto: Franziska Friedrich

„Wir danken allen Gästen, Helferinnen und Helfern, Sponsoren und Unterstützern und ganz besonders unseren Mitgliedern von Heimatverein Ferchland/Elbe, die den diesjährigen Weihnachtsmarkt wieder zu einem vollen Erfolg gemacht haben!“, sagt Franziska Friedrich und fügt an: „Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!“

Dann wird zur 28. Auflage geladen, um gemeinsam eine paar schöne Stunden in Ferchland auf dem Weihnachtsmarkt zu verbringen.