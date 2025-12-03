Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die Freien Wähler haben nun auch im Jerichower Land einen Kreisverband. Bei der Landtagswahl treten sie erstmals an. Im Gespräch mit der Volksstimme verraten führende Köpfe der Parteien Schwerpunkte und Ziele.

Zwei neue Parteien gehen im Jerichower Land an den Start

Kreisvorsitzender Matthias Hohmann und die zweite Stellvertreterin Anne Leschik wollen die Partei in den Landtag bringen.

Burg - Wenn am 6. September die Landtagswahl stattfindet, stehen im Jerichower Land zwei Parteien auf dem Stimmzettel, die jetzt auch im Jerichower Land vertreten sind: das BSW und die Freien Wähler. Wofür stehen die Parteien, wo liegen ihre Schwerpunkte?