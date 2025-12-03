Knapp eine Million Euro Fördermittel sind von der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt für insgesamt 22 Projekte im Land bewilligt worden. Ein Teil des Geldes fließt nach Parey.

Parey. - Der Vergabe von 982.000 Euro an Fördermitteln hat der Aufsichtsrat der Lotto-Tot GmbH Sachsen-Anhalt auf seiner jüngsten zugestimmt. Verwendet sollen diese für 22 gemeinnützige Vorhaben im ganzen Land. Mit insgesamt 172.000 Euro werden drei soziale Projekte begleitet. Hierzu zählt auch die Förderung des Berliner Vereins „Zeitgeist“ für Vision 2050 über 35.000 Euro, wie es in der Pressemitteilung von Lotto-Tot heißt.

Fördergeld für die Sekundarschule in Parey

Dadurch soll die Beteiligungsbereitschaft und Vernetzung an Schulen im Land in 2026 gestärkt werden. An Schulen in Merseburg, Gräfenhainichen und Droyßig sowie in Wolmirstedt, Parey und Stendal sind von Januar bis Oktober 2026 zweitägige Demokratie-Workshops in den Klassenstufen 8 bis 12 geplant. Ziel der Kurse ist es, Demokratienetzwerke an Schulen zu bilden. Der Verein wird zum zweiten Mal gefördert. Für Veranstaltungen in diesem Jahr flossen ebenfalls 35.000 Euro, wie die Lotto-Pressestelle informiert.