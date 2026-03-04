Schlechte Nachrichten für Autofahrer und Anwohner der Holzstraße in Burg. Die derzeit stattfindenden Bauarbeiten an der Straße dauern länger als geplant. Wann der Verkehr hier wieder fließen soll.

Die Bauarbeiten in der Holzstraße Burg werden länger dauern als geplant.

Burg - Die Bauarbeiten, die derzeit an der Holzstraße in Burg stattfinden, dauern länger als geplant. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung hervor. Mit den Arbeiten gehen Einschränkungen für Autofahrer und Anwohner einher.