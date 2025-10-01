Burgs größte Baustelle in der Holzstraße sorgt für Umleitungsverkehr, der an den Nerven der Anwohner in der Parallelstraße Unterm Hagen zehrt. Wie lange müssen sie sich noch damit abfinden?

Baustelle in der Holzstraße: Anwohner der Umleitungsstrecke können aufatmen

An der östlichen Johann-Mühlpfort-Strße ist Schluss, dahinter kann die Holzstraße nicht befahren werden.

Burg. - Seit mehr als einem Jahr ist die Holzstraße in Burg-Nord Großbaustelle. Die grundhafte Sanierung sorgt für Umleitungsverkehr, der die Anwohner an den Ausweichstrecken wieder Straße Unterm Hagen nervt. Doch jetzt deutet sich Erleichterung für die geplagten Nerven an.