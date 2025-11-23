Der Burger BC kann sich über eine Spende von Lotto für die neue Flutlichtanlage freuen. Auf dem Vereinsgelände finden derzeit noch viele weitere Arbeiten statt und der Club hat große Pläne.

Jetzt wird's hell beim BBC: 53.000 Euro für neue Flutlichter

Lotto übergab einen Spendenbescheid für die Flutlichtanlage am Sportplatz des BBC. Auf dem Foto zu sehen sind (v.l.n.r.) die BBC-Vorstandsmitglieder Klaus-Peter Weihrauch und Dr. Henning Preisler, Burgs Stadtratsvorsitzender Markus Kurze (CDU), Lotto-Vertreterin Melanie Mätzel und Bürgermeister Philipp Stark (parteilos).

Burg - Der Bagger ist bereits am Rand des Sportplatzes am Flickschupark im Einsatz, als die BBC-Vorstandsmitglieder Klaus-Peter Weihrauch und Dr. Henning Preisler den Scheck von Lotto Sachsen-Anhalt entgegennehmen. „Wir haben schon damit begonnen, die Gräben für die Kabelschächte um den ganzen Platz zu ziehen“, erklärt Klaus-Peter Weihrauch das geschäftige Treiben.