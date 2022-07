Benefizturnier in Burg ist eine Fußball-WM im Mini-Format

25 Mannschaften, ein Pokal. Bevor im November die Fußball-WM 2022 startet, gibt es in Burg das Turnier im Kleinformat. Am 9. Juli geht es los.

Burg - Auf dem zweiten Blick verbergen sich hinter Namen wie „Galatasaray Ich bin zu“, „Dynamo Tresen“ oder „Arminia Bierzelt“ die Referenzen an bekannte Clubs wie eben Galatasaray Istanbul, Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Sie stehen sinnbildlich für das, worum es bei dem Turnier am Sonnabend geht, so Organisator Jacob Zeuch: „Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Drei Jahre nach der Premiere des Kleinfeldturniers sind wir froh, dass es nun zur Fortsetzung kommt.“