Kirche in Büden Besonders: Pate für ein ganzes Sternbild werden

Pate für einen Stern oder gleich ein ganzes Sternenbild werden - das geht jetzt in der Büdener Kirche. Als Geschenk, als Unterstützung, als Erhalt für Kirchenkunst - egal aus welchem Grund - es ist eine tolle Sache.