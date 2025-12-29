weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Kirche in Büden: Besonders: Pate für ein ganzes Sternbild werden

Kirche in Büden Besonders: Pate für ein ganzes Sternbild werden

Pate für einen Stern oder gleich ein ganzes Sternenbild werden - das geht jetzt in der Büdener Kirche. Als Geschenk, als Unterstützung, als Erhalt für Kirchenkunst - egal aus welchem Grund - es ist eine tolle Sache.

Von Stephen Zechendorf 29.12.2025, 06:16
Weihnachtssingen in Büden unter dem neuen Sternenhimmel der Apsis.
Weihnachtssingen in Büden unter dem neuen Sternenhimmel der Apsis. Birgit Jerems

Büden - Ja, es klingt etwas nach dem Lied „Ein Stern, der deinen Namen trägt“: Am Heiligen Abend hat der Büdener Mauritiusverein den Besuchern des musikalischen Weihnachtsprogrammes in seiner Kulturkirche nicht weniger als 180 Sterne quasi zu Füßen gelegt.