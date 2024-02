Betriebskosten-Horror Schock in Gommern bei Magdeburg: Mieter sollen tausende Euro nachzahlen - und wissen nicht warum

Irgendetwas geht nicht mit rechten Dingen zu. In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Magdeburger Straße 1a-b in Gommern müssen Mieter enorme Summen für Heizkosten nachzahlen und können es sich nicht erklären.