Klärwerk geht neue Wege Gardelegen startet Pilotprojekt zur Abwasseraufbereitung
Forschungsprojekt im Gardelegener Klärwerk startet in die heiße Phase. In Kürze sollen die Filterschichten im Freiluftlabor eingebracht werden.
09.08.2025, 08:00
Gardelegen. - Das Abwasser aus dem Gardelegener Klärwerk soll so sauber sein, dass es dem Grundwasserhaushalt zugeführt werden kann. Und das ohne millionenteure Technik, wie sie aktuell in einigen großen Klärwerken schon im Einsatz ist. Das ist das Ziel eines besonderen Forschungsprojektes, das in Kürze auf dem Gelände des Klärwerkes in die heiße Phase starten wird – naturnah und vor allem auch kostengünstig.