Mitten in Genthin liegt eine stille Gasse, die ihrem Namen scheinbar keine Ehre macht: Am Schanzenberg. Doch genau hier schrieb der Dreißigjährige Krieg Stadtgeschichte.

Ohne Berg und Schanze – wie der Genthiner Schanzenberg vom Krieg erzählt

Die Genthiner Straße Am Schanzenberg ist heute eine ruhige Anliegerstraße.

Genthin - Wer heute durch die Straße Am Schanzenberg zwischen Jahn- und Seminarstraße geht, sieht vor allem eine beschauliche Gasse: Wohnhäuser, viel Grün, dazwischen eilende Schüler und Lehrer, die zwischen den Gebäuden des Bismarck-Gymnasiums wechseln. Nichts erinnert auf den ersten Blick an das, was dem Namen einst Bedeutung gab.