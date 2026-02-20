weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Straßennamen erzählen Geschichte(n): Ohne Berg und Schanze – wie der Genthiner Schanzenberg vom Krieg erzählt

Straßennamen erzählen Geschichte(n) Ohne Berg und Schanze – wie der Genthiner Schanzenberg vom Krieg erzählt

Mitten in Genthin liegt eine stille Gasse, die ihrem Namen scheinbar keine Ehre macht: Am Schanzenberg. Doch genau hier schrieb der Dreißigjährige Krieg Stadtgeschichte.

Von Mike Fleske 20.02.2026, 16:20
Die Genthiner Straße Am Schanzenberg ist heute eine ruhige Anliegerstraße.
Die Genthiner Straße Am Schanzenberg ist heute eine ruhige Anliegerstraße. Foto: Mike Fleske

Genthin - Wer heute durch die Straße Am Schanzenberg zwischen Jahn- und Seminarstraße geht, sieht vor allem eine beschauliche Gasse: Wohnhäuser, viel Grün, dazwischen eilende Schüler und Lehrer, die zwischen den Gebäuden des Bismarck-Gymnasiums wechseln. Nichts erinnert auf den ersten Blick an das, was dem Namen einst Bedeutung gab.